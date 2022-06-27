Политик Илья Яшин опубликовал селфи из ОВД с подбитым глазом

Подруга политика Ильи Яшина журналистка Ирина Баблоян сообщила, какое обвинение предъявили задержанному депутату.

В микроблоге политика и депутата муниципального округа Красносельский Ильи Яшина, которого вчера 27 июня задержала полиция, появился снимок предположительно из ОВД "Хамовники".

На фото Яшин запечатлён со странно прищуренным правым глазом. Создаётся впечатление, что глаз у политика травмирован.

В Телеграм-канале Яшина сначала появился репост от Баблоян о задержании политика полицией во время прогулки, затем репост о том, что стало причиной задержания депутата.

"Как мне стало известно, Илье предъявляют 19.3. Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было не так", — написала Баблоян.

Ранее сообщалось, что Илью Яшина задержала полиция. Недавно Яшин дал интервью Юрию Дудю*, в котором осудил спецоперацию на Украине.

В интервью Дудю политик заявлял, что заранее сходил к стоматологу, чтобы привести в порядок зубы, так как предполагал, что скоро окажется за решёткой.

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