Симоньян о дефолте в России: "Ненастоящий, конечно, но достаточный"

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, как пережила дефолт 1998 года.

Симоньян поделилась воспоминаниями о прошлом.

"Таки у нас дефолт. Ненастоящий, конечно, но достаточный, чтобы навеять мне продолжение пятиминутки застенчивых воспоминаний", — написала телеведущая.

Журналистка поведала, как на каникулах после резкого подорожания продуктов её выпроводила из дома тётка, отказавшись даже покормить.

"Вдруг тетка бесцеремонно будит нас, причитает: "Сметана была вечером шесть рублей, а с утра тридцать! Поэтому завтрак я вам не дам! И арбуз с собой на море не дам! И вообще — выметайтесь, голодранцы!" — рассказала Маргарита.

Симоньян объяснила, что ей пришлось вернуться домой, где оказалось, что у семьи нет денег даже на еду.

Тогда она устроилась работать на телевидение.

"Вот и спроси теперь, нет тут худа без добра или наоборот", — поделилась своими размышлениями журналистка.

Ранее Симоньян объяснила, что такое крах экономики и привела цитату Владимира Путина о том, что "через 10 лет будет жить лучше".