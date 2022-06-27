Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, как пережила дефолт 1998 года.
Симоньян поделилась воспоминаниями о прошлом.
"Таки у нас дефолт. Ненастоящий, конечно, но достаточный, чтобы навеять мне продолжение пятиминутки застенчивых воспоминаний", — написала телеведущая.
Журналистка поведала, как на каникулах после резкого подорожания продуктов её выпроводила из дома тётка, отказавшись даже покормить.
"Вдруг тетка бесцеремонно будит нас, причитает: "Сметана была вечером шесть рублей, а с утра тридцать! Поэтому завтрак я вам не дам! И арбуз с собой на море не дам! И вообще — выметайтесь, голодранцы!" — рассказала Маргарита.
Симоньян объяснила, что ей пришлось вернуться домой, где оказалось, что у семьи нет денег даже на еду.
Тогда она устроилась работать на телевидение.
"Вот и спроси теперь, нет тут худа без добра или наоборот", — поделилась своими размышлениями журналистка.
Ранее Симоньян объяснила, что такое крах экономики и привела цитату Владимира Путина о том, что "через 10 лет будет жить лучше".
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