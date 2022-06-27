В Москве задержали политика Илью Яшина после его заявления о СВО

Политика и депутата муниципального округа Красносельский Илью Яшина задержала полиция. Ранее Яшин дал интервью Юрию Дудю*, в котором осудил спецоперацию на Украине.

О задержании оппозиционного политика сообщила журналистка Ирина Баблоян. По её информации, Яшина отправили в ОВД "Хамовники".

Илья Яшин выбрал принципиальную позицию не уезжать из России. При этом он называл СВО в….** и открыто критиковал российское правительство.

В своём интервью Юрию Дудю Яшин объяснял, что опасается ареста, его крайне страшит тюрьма, однако он принял решение оставаться в стране.

В своём недавнем посте Илья Яшин негативно высказался об ударе Вооружённых сил по Киеву. Он назвал происходящее на Украине "трагедией и позорищем".

В начале мая на политика-оппозиционера Илью Яшина составили четыре протокола по статье о дискредитация российской армии.

* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.