Глава Челябинска Котова: на городских дорогах намеренно совершаются диверсии

По данным челябинского градоначальника Натальи Котовой, злоумышленники специально блокируют ливневую канализацию в городе, в результате чего дороги оказываются затопленными. Соответствующее заявление мэр сделала во время аппаратного совещания, пишет kursdela.biz.

Глава Челябинска проинформировала, что когда идут дожди, неизвестные закупоривают ливневые стоки пакетами и другими предметами, в итоге улицы и проезжие части оказываются под водой, а блогеры-хулиганы снимают ролики о происходящем, которые становятся популярными в Сети, ловя на своих проделках "хайп".

В мае Челябинск уже столкнулся с проблемой затопленных дорог по вине ремонтников, которые после расширения проезжей части забыли установить в них дождеприёмники.

В июне в городе наблюдалась та же проблема — дороги в Челябинске были покрыты таким слоем воды, что у проезжающих по ним автомобилей она достигала уровня выше порогов.