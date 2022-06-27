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Розенбаум: "Для меня Буча невозможна по определению"

Общество

Александр Розенбаум высказался по поводу ситуации в Буче. Музыкант отвергает обвинения, которые предъявляются российской армии.

Розенбаум: "Для меня Буча невозможна по определению"

Розенбаум дал интервью Ксении Собчак. Журналистка показала певце фото с российским танком, на котором перевозят какие-то коробки и вещи во время спецоперации на Украине.

Артист догадался, что его подводят к теме мародёрства. Он объяснил, что думает по этому поводу.

"Я знаю людей, которые служат офицерами много лет, армию знаю, флот знаю. Для меня Буча невозможна по определению… Есть законы писаные и неписанные, которые свойственные только этому делу. Это как пару кирпичей украсть со стройки себе на курятник", — выразил своё мнение 69-летний исполнитель.

Исполнитель хита "Ау" считает, что в военных преступлениях можно обвинять только в том случае, когда есть факты.

"Это надо, чтобы даже не убрать за собой, а потом двухнедельное паломничество к мешкам в Буче, какая-то ярмарка тщеславия. Друзья мои, есть разведка. Ну, наберитесь вы все мужества. Нет фактов — всего доброго", — сказал певец.

Розенбаум не исключил, что факты изнасилования могли быть.

"Изнасилования — одно, два, три, вполне верю. Это в любой армии. К сожалению, это горе великое. Найти, осудить. Факт, виновный, суд, приговор. Если этого нет, для меня это всё пропаганда", — объяснил артист.

Розенбаум признал, что уроды и негодяи есть везде.

Исполнитель хита "Вальс-Бостон" предположил, что Андрей Макаревич, если бы не уехал из России, скончался бы от переживаний

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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