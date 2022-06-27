Семью подростка, сидящего трое суток на диване ради подарка, проверят в ПДН

13-летний мальчик уже трое суток сидит, не вставая с дивана в торговом центре, чтобы получить в подарок мебель. Историей подростка заинтересовалась комиссия ПДН.

Торговый центр в Белгородской области объявил необычный конкурс. Подарить диван обещали тому, кто дольше всех на нём просидит. Организаторы конкурса не предвидели столь упорного противостояния. С момента, как на диван приземлились желающие получить бесплатную мебель, прошло уже более трёх суток. Самыми упорными оказались трое жителей Белгородчины, среди которых — 13-летний подросток.

Жесткость испытания видится в том, что конкурсантам не разрешают даже встать, чтобы сходить в туалет.

Комиссия ПДН решила проверить семью ребёнка, который участвует в необычном конкурсе наравне со взрослыми.

"Мы выяснили, что это семья из Белгородского района, ребёнок с матерью. Комиссия по делам несовершеннолетних отправилась на место. Сигнал к ним поступил, комиссия выехала с проверкой", — цитирует слова представителей администрации Белгорода.