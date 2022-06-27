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Розенбаум об эмиграции Макаревича: "Может быть, он скончался бы от переживаний"

Общество

Александр Розенбаум не стал обвинять уехавшего из России Андрея Макаревича. Певец объяснил, почему не считает лидера группы "Машина времени" предателем.

Розенбаум об эмиграции Макаревича: "Может быть, он скончался бы от переживаний"

Розенбаум признался, что очень любит Макаревича.

"Я никогда не позволю себе упрекать его в каком-то инакомыслии. Мы взрослые люди. Мы прожили жизнь. Я не считаю его предателем. Я бы так не сделал, но и не сделал, но у него есть свои мысли по этому поводу. Может быть, он правильно сделал, может быть, он скончался бы от переживаний", — выразил своё мнение 69-летний исполнитель.

Розенбаум признался, что после начала спецоперации на Украине чувствует себя неважно.

"Я еле на издыхании тут нахожусь уже, сто дней издыхаю ежедневно, а Андрюша, может быть, не смог бы", — сказал автор и исполнитель хита "Вальс-Бостон".

Розенбаум признал, что у него с Макаревичем есть определённые разночтения. Он вспомнил, как лидер "Машины времени" вышел на митинг с украинским флагом. Певец сказал, что взял бы на митинг с собой несколько флагов союзных государств. 

Ранее музыкант Александр Розенбаум заявил о своей готовности выступить в роли "голубя мира" и спеть перед ранеными солдатами российской и украинской армий.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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