Охранник Егора Крида едва не пустил в ход кулаки из-за того, что футболист "Динамо" запустил певцу тортом в лицо.
Егор Крид дал концерт на "ВТБ-Арене" перед выставочной игрой "Динамо"-"Амкал". Вратарь Игорь Лещук после игры размазал торт по лицу артиста, следуя давней традиции, принятой в среде футболистов. Так исполнителя поздравили с днём рождения.
Охранник Крида молниеносно отреагировал на ситуацию. Секьюрити подбежал к Лещуку с целью разобраться с обидчиком звезды.
Пыл охранника остудил сам Егор Крид, который дал понять, что не обиделся на шутку. Певец побратался с вратарём, и на этом конфликт был исчерпан.
Крид покинул поле в компании Александра Овечкина. Друзья отправились отмечать день рождения в VIP-ложу.
В начале февраля 2022 года Егор Крид стал резидентом Объединённых Арабских Эмиратов. Певец хвастался своим новым паспортом.
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