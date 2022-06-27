Охранник Егора Крида набросился на футболиста "Динамо" из-за атаки на певца

Охранник Егора Крида едва не пустил в ход кулаки из-за того, что футболист "Динамо" запустил певцу тортом в лицо.

Егор Крид дал концерт на "ВТБ-Арене" перед выставочной игрой "Динамо"-"Амкал". Вратарь Игорь Лещук после игры размазал торт по лицу артиста, следуя давней традиции, принятой в среде футболистов. Так исполнителя поздравили с днём рождения.

Охранник Крида молниеносно отреагировал на ситуацию. Секьюрити подбежал к Лещуку с целью разобраться с обидчиком звезды.

Пыл охранника остудил сам Егор Крид, который дал понять, что не обиделся на шутку. Певец побратался с вратарём, и на этом конфликт был исчерпан.

Крид покинул поле в компании Александра Овечкина. Друзья отправились отмечать день рождения в VIP-ложу.

В начале февраля 2022 года Егор Крид стал резидентом Объединённых Арабских Эмиратов. Певец хвастался своим новым паспортом.