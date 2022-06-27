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Песков: если Россию отключат от интернета, будем работать на локальных ресурсах

Общество

При нынешнем уровне развития интернета отключить одну страну от Сети просто невозможно, заверил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

Песков: если Россию отключат от интернета, будем работать на локальных ресурсах

Российский сегмент глобальной Сети вполне может существовать автономно, даже если на Западе будет принято решение отключить его извне, рассказал Песков.

"Если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут", — уверен спецпредставитель президента.

Самостоятельно Россия отгораживать не собирается, отметил эксперт в интервью "РИА Новости". Если российская Cеть будет отключена принудительно, отечественные специалисты смогут в кратчайшие сроки создать "коннекторы к мировому интернету", и привычный доступ будет восстановлен.

Сейчас ситуация 1991-го года, когда доменом su управлял один финский студент, больше не повторится.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
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