Никто из звёзд не приехал попрощаться с Шатуновым: "Никто не звонил. Тишина"

На церемонию прощания с солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым никто из знаменитостей не пришёл. Провожали певца в последний путь поклонники с букетами белых роз.

Многие звёзды высказались по поводу кончины исполнителя хита "Белые розы". Социальные сети знаменитостей пестрили постами, в которых артисты выражали сожаление по поводу смерти певца, символизирующего собой целую эпоху.

Прощаться же лично с Шатуновым из известных личностей никто не пришёл. Несколько часов у гроба провели лишь директор артиста Аркадий Кудряшов, певцы Игорь Наджиев и Феликс Царикати, а также клипмейкер Александр Игудин.

Кудряшов отметил, что некоторые знаменитости передавали ему свои соболезнования дистанционно. Игорь Крутой прислал венок, а Андрей Малахов — корзину белых роз. Особенно близко к сердцу смерть Шатунова принял Дима Билан, который тоже поговорил с директором своего умершего коллеги.

"А так больше даже никто и не звонил. Тишина…", — цитирует слова директора солиста "Ласкового мая" Кудряшов "Комсомольская правда".

Один из охранников Троекуровского кладбища объяснил отсутствие на прощании с певцом знаменитостей.

"Никого из знаменитостей вы сегодня не увидите, все приедут завтра. Это было пожелание родственников. Завтра всё пройдет в закрытом режиме", — цитирует слова охранника "Московский комсомолец".