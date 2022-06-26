Катя Гордон обрушилась на Собчак: "Играет в двойного агента и сливает всех"

Екатерина Гордон ответила Собчак, которая упомянула юриста в своём посте. В ответ Гордон объяснила, почему Ксенией Собчак брезгует оппозиция.

Гордон назвал вбросом слова Собчак о том, что она из "клана Громова". Правозащитница заверила, что даже не знакома с Громовым.

"Вы всем так осточертели, играя в хромового двойного агента и сливая при этом всех, что вами брезгует и оппозиция за ваше семейное удобное молчание", — обрушилась Гордон на Собчак.

Юрист придумала для журналистки много оскорбительных прозвищ, среди которых и "трусливая балаболка", и "Ксения между двух стульчак".

"Вы врушка с душой мошенницы… Вы везде и нигде, ибо пытаетесь заработать и там и сям", — горячилась Гордон.

Правозащитница заверила, что если у неё будет стоять выбор между кланом вечного пи**** и кланом, при котором столуются Маргарита Симоньян и Владимир Соловьёв, она выберет не Собчак.

Ранее Ксения Анатольевна заявила, что башня Кремля под названием "Громов” бьются за каждую букашку вроде Кати Гордон.