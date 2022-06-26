Шатунов умер такой же смертью, как и его родная мама: "Повторил судьбу"

Болезнь солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова была наследственной. Сам певец рассказывал о том, как умерла его мама, не дождавшись операции на сердце.

В детском доме будущая звезда оказался в 11 лет. Туда мальчика определила его мама, которая не могла воспитывать сына из-за слабого здоровья. Женщина планировала забрать ребёнка из сиротского учреждения, как только вылечит сердце. Сделать этого Шатуновой не удалось, так как болезнь оказалась сильнее. Женщина умерла в молодом возрасте от сердечной недостаточности.

Певец рассказывал о смерти родительницы.

"Я помню похороны мамы. Помню их как сейчас… Изменилось всё и в один момент — то, что было близкое и родное: его не стало. Тонкостей и нюансов не знаю, но операция на сердце должна была быть", — рассказывал исполнитель хита "Белые розы" в одном из интервью.

Ранее директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, рассказал, что певец планировал поехать в Донбасс в качестве добровольца после начала спецоперации на Украине.