Болезнь солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова была наследственной. Сам певец рассказывал о том, как умерла его мама, не дождавшись операции на сердце.
В детском доме будущая звезда оказался в 11 лет. Туда мальчика определила его мама, которая не могла воспитывать сына из-за слабого здоровья. Женщина планировала забрать ребёнка из сиротского учреждения, как только вылечит сердце. Сделать этого Шатуновой не удалось, так как болезнь оказалась сильнее. Женщина умерла в молодом возрасте от сердечной недостаточности.
Певец рассказывал о смерти родительницы.
"Я помню похороны мамы. Помню их как сейчас… Изменилось всё и в один момент — то, что было близкое и родное: его не стало. Тонкостей и нюансов не знаю, но операция на сердце должна была быть", — рассказывал исполнитель хита "Белые розы" в одном из интервью.
Ранее директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, рассказал, что певец планировал поехать в Донбасс в качестве добровольца после начала спецоперации на Украине.
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