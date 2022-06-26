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Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"

Общество

Иван Ургант много лет вёл праздник выпускников "Алые паруса". 2022 год стал исключением. Телеведущему не нашлось места на знаковом мероприятии.

Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"

Ксения Собчак порассуждала над тем, что Ивана Урганта не захотели видеть в числе ведущих масштабного ежегодного праздника. Журналистка задалась вопросом, почему так поступили с Ургантом.

"Вот что меня удручает: башня Кремля под названием "Громов”, будучи гораздо более радикальной и жёсткой, своих не бросает. То есть буквально бьются за каждую букашку вроде Кати Гордон, а не только Соловьёва, и так до третьего колена пропагандистов", — выразила своё мнение Ксения.

Иначе, по убеждению Собчак, обстоит дело в проекте Юрия Ковальчука.

"Запрет Урганта на "Первом” преодолеть, допустим, без согласия Алексея Алексеевича была нельзя, но Алые паруса — это праздник где все финальные решения принимает совсем другой человек. И настоять на участии Вани можно было бы… Было бы желание. Его нет. Выводы делайте сами", — написала журналистка.

Ранее Собчак рассказала, что шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" больше не будет появляться в эфире Первого канала.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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