Собчак об изгнании Урганта с праздника "Алые паруса": "Выводы делайте сами"

Иван Ургант много лет вёл праздник выпускников "Алые паруса". 2022 год стал исключением. Телеведущему не нашлось места на знаковом мероприятии.

Ксения Собчак порассуждала над тем, что Ивана Урганта не захотели видеть в числе ведущих масштабного ежегодного праздника. Журналистка задалась вопросом, почему так поступили с Ургантом.

"Вот что меня удручает: башня Кремля под названием "Громов”, будучи гораздо более радикальной и жёсткой, своих не бросает. То есть буквально бьются за каждую букашку вроде Кати Гордон, а не только Соловьёва, и так до третьего колена пропагандистов", — выразила своё мнение Ксения.

Иначе, по убеждению Собчак, обстоит дело в проекте Юрия Ковальчука.

"Запрет Урганта на "Первом” преодолеть, допустим, без согласия Алексея Алексеевича была нельзя, но Алые паруса — это праздник где все финальные решения принимает совсем другой человек. И настоять на участии Вани можно было бы… Было бы желание. Его нет. Выводы делайте сами", — написала журналистка.

Ранее Собчак рассказала, что шоу Ивана Урганта "Вечерний Ургант" больше не будет появляться в эфире Первого канала.