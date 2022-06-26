Семья Шатунова летит в Москву, чтобы без лишних глаз проститься с мужем и отцом

Супруга кумира нескольких поколений россиян Юрия Шатунова сегодня вместе с детьми прилетает из Германии, чтобы проститься с мужем и отцом.

Об этом журналистам сообщил теперь уже бывший директор исполнителя Аркадий Кудряшов, уточнив, что сразу после гражданской панихиды - по данным сотрудников ритуального зала, проститься с Шатуновым пришли 10 тысяч человек - проходившей сегодня на троекуровском кладбище Москвы, он направился в аэропорт встречать семью умершего артиста.

По словам Кудряшова, завтра, 27 июня, состоится ещё одна церемония прощания. На этот раз закрытая, на которую не пустят посторонних – только родные и близкие Юрию Шатунову люди.

После этого тело певца будет кремировано. Часть праха захоронят в Москве, часть – развеют над любимым озером Юрия в Германии.