Друг Шатунова о ненависти певца к Разину: "Не хотел отдавать ни копейки"

Директор и друг покойного солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов на прощании с исполнителем объяснил, почему певец "ненавидел" Андрея Разина.

Утром 26 июня в Москве в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с кумиром миллионов Юрием Шатуновым. Сотни поклонников пришли проститься с певцом с букетами из белых роз.

Представитель исполнителя хита "Белые розы" рассказал о сложных отношениях Шатунова со своим бывшим продюсером.

"Юра ненавидел Разина", — цитирует слова Кудряшова NEWS.ru.

Директор солиста "Ласкового мая" отметил, что причиной неприязни стали разногласия на материальной почве. По словам Кудряшова, Андрей Разин "не хотел отдавать ему ни копейки".

Ранее автор хитов Шатунова Сергей Кузнецов рассказал, что вдова и наследники Юрия Шатунова после его смерти намерены продолжить судебные тяжбы с продюсером "Ласкового мая". Причиной конфликта, перетекшего в судебную плоскость, стали права на хиты легендарного коллектива.