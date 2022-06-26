Тишковец: "На понедельник придётся пик жары в Москве"

В понедельник температура воздуха в Москве может достичь 34 градусов, что станет новым рекордом для столицы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник будет пик жары, даже ночью будет не ниже 15-20 градусов, а днём — от 32 до 34 градусов. В этом смысле у нас есть все претензии, чтобы повторить предыдущий рекорд, который стоит на уровне 33,6 градуса", — сказал он в эфире радио "Вести FM".

Тишковец добавил, что во вторник дневная температура в Москве опустится до 23-28 градусов, а в остальные дни недели будет в пределах от 21 до 26 градусов, что соответствует многолетним нормам. При этом синоптик не ожидает выпадения осадков в городе.

Температурный рекорд в 33,6 градуса в Москве был установлен ровно год назад — 27 июня 2021 года. Тогда на 1,6 градуса была превышена максимальная температура, зафиксированная также 27 июня 2013 года.