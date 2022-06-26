Беженцам из Украины приказали покинуть дома в бельгийском Брюсселе — хозяева больше не хотят, чтобы они там находились.
Об этом сообщило издание Euobserver.
Одна из украинок рассказывает, что приехала она сюда из Киева вместе с мамой и дочкой почти три месяца назад. Стала работать посредником между правительством города и беженцами для включения их в процесс решения различных проблем.
"Когда хозяева хотят ехать в отпуск и не хотят, чтобы украинцы оставались у них дома. Им нужно, чтобы украинцы покинули их дома... некоторые уже оказались на улице", — рассказывает бывшая киевлянка.
Немало таких украинцев спят на вокзале Брюсселя.
Бельгийские арендодатели уже вообще не хотят сдавать жильё украинским гражданам из-за их кратковременного "статуса защиты".
Некоторым украинцам нелегко приспособиться к новой реальности, говорит женщина:
"Вы приезжаете сюда — и понимаете, что просто должны начать с самого начала".
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