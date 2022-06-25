Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло

Политтехнолог Марат Баширов сообщил, что Владимир Путин прибыл в Кремль ночью. Баширов высказал предположение о цели ночного визита президента РФ в Кремль.

В Сети распространились кадры, на которых по ночной Москве несутся правительственные автомобили с мигалками.

О том, что в кортеже находится лидер РФ, написал Баширов в своём микроблоге.

"Кортеж с Президентом Путиным в 23.00 приехал из Внуково в Кремль. Необычно. Но, объяснение простое — разговор по защищенной линии и принятие некоторых решений для чего на Старой оставлены ряд сотрудников Аппарата", — сообщает Баширов.

Политтехнолог призвал дождаться официальных сообщений, однако заинтриговал подписчиков.

"Намекнули. Да, кое-что произошло", — написал Баширов.

Политтехнолог поспешил успокоить взволнованных интернет-пользователей.

"Это внешний кейс. Внутри России всё ок", — заверил Баширов.

Ранее Владимир Путин сообщил о планах поставить в Белоруссию комплексы "Искандер-М", в том числе и те, которые оснащены ядерной боеголовкой.