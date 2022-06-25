На Нагиева во время выступления на сцене обрушились декорации

Дмитрию Нагиеву вызвали скорую помощь после спектакля на сцене Калининградского областного театра. Шоумен пострадал от обрушившихся на него массивных декораций.

Дмитрий Нагиев принимал участие в спектакле "Кысь". Во время сценического действия случилось непредвиденное — на артиста упали декорации.

Коллеги звезды спешно вызвали скорую помощь, однако Нагиев не стал прерывать спектакль и доиграл свою роль до конца. Только после представления Нагиеву оказали медицинскую помощь. Врачи убедились, что актёр отделался ссадинами и ушибами.

25 июня — травмоопасный день для известных российских личностей. Сегодня упала во время выступления певица Валерия.

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