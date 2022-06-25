Дмитрию Нагиеву вызвали скорую помощь после спектакля на сцене Калининградского областного театра. Шоумен пострадал от обрушившихся на него массивных декораций.
Дмитрий Нагиев принимал участие в спектакле "Кысь". Во время сценического действия случилось непредвиденное — на артиста упали декорации.
Коллеги звезды спешно вызвали скорую помощь, однако Нагиев не стал прерывать спектакль и доиграл свою роль до конца. Только после представления Нагиеву оказали медицинскую помощь. Врачи убедились, что актёр отделался ссадинами и ушибами.
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