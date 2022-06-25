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Разин рассказал о слабом здоровье Шатунова: "Его не взяли в армию"

Общество

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин высказал свои предположения по поводу внезапной кончины Юрия Шатунова.

Разин рассказал о слабом здоровье Шатунова: "Его не взяли в армию"

Андрей Разин после смерти Шатунова признал, что у него с певцом были непростые отношения. В последние годы между бывшими соратниками были судебные споры за права на песни "Ласкового мая".

Разин объяснил, что у его бывшего подопечного давно наблюдались проблемы со здоровьем. Деятель шоу-бизнеса вспомнил, как уговаривал певца отказаться от вредной привычки.

"Я всегда беспокоился из-за его здоровья, из-за проблем с сердцем его не взяли в армию. Я все время уговаривал его бросить курить, но он оказывался наотрез, говорил: "Забери все, но курить не брошу". Юра переболел ковидом, возможно, это тоже сказалось на сердце", — цитирует слова продюсера РИА Новости.

Ранее Дима Билан рассказал о своей дружбе с Юрием Шатуновым. Победитель "Евровидения" уверен, что сердце солиста "Ласкового мая" остановилось из-за судебных тяжб с продюсером Андреем Разиным.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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