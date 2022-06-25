О падении патриарха Кирилла во время Богослужения в новороссийском храме рассказал протодиакон Андрей Кураев.
Кураев объяснил, что глава РПЦ не удержался на ногах из-за начищенного до блеска мраморного пола нового храма.
"После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы", — пишет Кураев в своём микроблоге.
В Сети распространилось видео, на котором запечатлён момент падения патриарха. К лидеру РПЦ на помощь поспешили люди из его окружения.
Ранее сообщалось, патриарху Кириллу, согласно санкционным ограничениям, запретили въезд в Великобританию. Санкции подразумевают под собой также замораживание активов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.