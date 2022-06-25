Патриарх Кирилл упал в храме Новороссийска: "Не успели сотрудники охраны"

О падении патриарха Кирилла во время Богослужения в новороссийском храме рассказал протодиакон Андрей Кураев.

Кураев объяснил, что глава РПЦ не удержался на ногах из-за начищенного до блеска мраморного пола нового храма.

"После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы", — пишет Кураев в своём микроблоге.

В Сети распространилось видео, на котором запечатлён момент падения патриарха. К лидеру РПЦ на помощь поспешили люди из его окружения.

Ранее сообщалось, патриарху Кириллу, согласно санкционным ограничениям, запретили въезд в Великобританию. Санкции подразумевают под собой также замораживание активов.