В институтах города Харькова русский язык заменили на польский.
Также сообщается, что в высших учебных заведениях города ликвидировали кафедры русского языка.
К слову, в Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал украинцам не выкидывать учебники по русскому языку до первого сентября, чтобы потом не искать.
"Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", — написал он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.