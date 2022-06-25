В Харьковских институтах заменили русский язык на польский

В институтах города Харькова русский язык заменили на польский.

Также сообщается, что в высших учебных заведениях города ликвидировали кафедры русского языка.

К слову, в Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской — запретили русский язык в школах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал украинцам не выкидывать учебники по русскому языку до первого сентября, чтобы потом не искать.

"Жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать", — написал он.