Украинских беженцев расселяют по разным регионам России из Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, приехавших из ЛДНР и других частей Незалежной отправили поездами.
"Более 33 тысяч человек отправлено железнодорожным транспортом в другие регионы России", — пояснил губернатор в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул Голубев, беженцев принимают в 40 субъектах России. Всего же границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. Часть из них въехали ещё до начала спецоперации на Украине, поток людей с территории Незалежной "стартовал" с 18 февраля.
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