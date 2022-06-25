Десятки тысяч украинских беженцев расселяют из Ростовской области по регионам РФ

Украинских беженцев расселяют по разным регионам России из Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, приехавших из ЛДНР и других частей Незалежной отправили поездами.

"Более 33 тысяч человек отправлено железнодорожным транспортом в другие регионы России", — пояснил губернатор в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Голубев, беженцев принимают в 40 субъектах России. Всего же границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. Часть из них въехали ещё до начала спецоперации на Украине, поток людей с территории Незалежной "стартовал" с 18 февраля.