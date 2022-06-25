Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мэр Берлина пожаловалась на звонок лже-Кличко: говорил про "вороватых" беженцев
В Перми, упавшая под колесо автобуса женщина, получит 600 тысяч компенсации
Молдавия уверена, что "пока" Россия не намерена нападать на страну
ICAO заявила о проблемах с безопасностью полётов в Россию
Арестович порадовался выводу ВСУ из Горского и Золотого: "Это важный прецедент"
Bloomberg: голод и безработица — постоянная реальность США
В Минобороны США похвалили отступление ВСУ из Северодонецка: "Профессионально"
Пушков раскритиковал Бербок за слова о голоде: политика враждебности к РФ
Галкин о брошенном в него яблоке: "Теперь смеются"

Десятки тысяч украинских беженцев расселяют из Ростовской области по регионам РФ

Общество

Украинских беженцев расселяют по разным регионам России из Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, приехавших из ЛДНР и других частей Незалежной отправили поездами.

"Более 33 тысяч человек отправлено железнодорожным транспортом в другие регионы России", — пояснил губернатор в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Голубев, беженцев принимают в 40 субъектах России. Всего же границу Ростовской области пересекли более 1,6 миллиона человек. Часть из них въехали ещё до начала спецоперации на Украине, поток людей с территории Незалежной "стартовал" с 18 февраля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Мир. Новости мира
Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России

Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.

Express: если британские наёмники будут расстреляны, Лондон объявит войну России
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Россия
Шишкин: Шатунов не до конца восстановился после болезни "на нервной почве"
Мир. Новости мира
Леонков: украинских диверсантов в тылу ВС РФ ждёт незавидная судьба
Мир. Новости мира
Подоляка о взрыве в Херсоне: Киев не оставляет Москве никакого выбора
Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская Любовь Степушова Жизнь американца мало значит: США не будут спасать своих ветеранов в ДНР Любовь Степушова
Общество
Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"
Силовые структуры
"Отважные" взяли в плен командира ВСУ — знаменитого пропагандиста
"Северный поток-1" остановится на десять дней: в ЕС уверены, что насовсем
Газ
"Северный поток-1" остановится на десять дней: в ЕС уверены, что насовсем
Последние материалы
Десятки тысяч украинских беженцев расселяют из Ростовской области по регионам РФ
Молдавия уверена, что "пока" Россия не намерена нападать на страну
ICAO заявила о проблемах с безопасностью полётов в Россию
Арестович порадовался выводу ВСУ из Горского и Золотого: "Это важный прецедент"
Bloomberg: голод и безработица — постоянная реальность США
В Минобороны США похвалили отступление ВСУ из Северодонецка: "Профессионально"
Пушков раскритиковал Бербок за слова о голоде: политика враждебности к РФ
Галкин о брошенном в него яблоке: "Теперь смеются"
Болгары назвали ЕС "союзом клоунов" после предоставления Киеву статуса кандидата
Захарова об ускоренном мытье в душе вице-канцлера ФРГ: Народ должен знать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников