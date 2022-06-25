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ICAO заявила о проблемах с безопасностью полётов в Россию

Общество

Международная авиационная организация усомнилась в безопасности полётов в России. Так, согласно сообщению ICAO, речь идёт о регистрации в реестре гражданских судов.

ICAO заявила о проблемах с безопасностью полётов в Россию

Как подчеркнули в Международной авиационной организации, что самолёты из России имеют регистрацию в реестре гражданских судов более чем одной страны, что ставит под угрозу действительность лицензий и прочей технической документации.

"Возникает проблема действительности их лицензий на радиооборудование и сертификатов лётной годности. И если к середине сентября РФ не разберётся с данной проблемой, информация об опасениях в области безопасности может стать общедоступной", — пишут argumenti.ru со ссылкой на сообщение организации.

Как подчеркнуло издание, на фоне заявлений ICAO, Росавиация отвергает все опасения организации в отношении безопасности. В российском ведомстве отметили отсутствие доказательств несоответствия самолётов требованиям ICAO.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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