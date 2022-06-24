Максим Галкин ответил на язвительные шутки по поводу удара яблоком, которое якобы прилетело ему в глаз во время концерта в Израиле.
Шоумен опубликовал видео, на котором жуёт яблоко. Оба глаза юмориста на месте, синяков от удара фруктом не наблюдается.
"Дети долго искали мой фингал из новостей. Теперь смеются", — подписал кадры супруг Примадонны.
В СМИ сообщалось, что во время выступления пародиста кто-то из зрителей запустил в него яблоком, которое будто бы угодило шоумену прямо в глаз. Новости даже сопровождалось снимком Галкина с подбитым глазом.
Эта новость несказанно обрадовала тех, кто осуждает артиста за его непримиримую позицию по поводу спецоперации на Украине. Галкин опубликовал некоторые злорадные комментарии из микроблога.
"Как глазик, Максим?";
"Максим, хотите шарлотку? Или может яблочного штруделя желаете?";
"Вкусное яблоко было?" — язвили интернет-пользователи.
Ранее Галкин опубликовал снимок Аллы Пугачёвой. Примадонна на фото запечатлена в скромном интерьере. Внимание приковывает свежесть и молодость 73-летней певицы.
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