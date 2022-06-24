Галкин о брошенном в него яблоке: "Теперь смеются"

Максим Галкин ответил на язвительные шутки по поводу удара яблоком, которое якобы прилетело ему в глаз во время концерта в Израиле.

Шоумен опубликовал видео, на котором жуёт яблоко. Оба глаза юмориста на месте, синяков от удара фруктом не наблюдается.

"Дети долго искали мой фингал из новостей. Теперь смеются", — подписал кадры супруг Примадонны.

В СМИ сообщалось, что во время выступления пародиста кто-то из зрителей запустил в него яблоком, которое будто бы угодило шоумену прямо в глаз. Новости даже сопровождалось снимком Галкина с подбитым глазом.

Эта новость несказанно обрадовала тех, кто осуждает артиста за его непримиримую позицию по поводу спецоперации на Украине. Галкин опубликовал некоторые злорадные комментарии из микроблога.

"Как глазик, Максим?"; "Максим, хотите шарлотку? Или может яблочного штруделя желаете?"; "Вкусное яблоко было?" — язвили интернет-пользователи.

Ранее Галкин опубликовал снимок Аллы Пугачёвой. Примадонна на фото запечатлена в скромном интерьере. Внимание приковывает свежесть и молодость 73-летней певицы.