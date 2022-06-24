Захарова об ускоренном мытье в душе вице-канцлера ФРГ: Народ должен знать

Мария Захарова высказалась по поводу заявления вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека о его ограниченном по времени мытье в душе с целью экономии газа.

Представитель Германии признался, что стал меньше времени проводить в душе, так как пытается сократить потребление энергии с связи с ограниченными запасами газа в ФРГ.

Мария Захарова оценила поступок вице-канцлера.

"А не может ли быть такого, что высвободившееся от простаивания в душе время хер Хабек теперь просиживает неподалеку? Народ Германии должен знать. Поминутно, битте. И что там с рекомендациями его министерства на этот счёт?" — язвительно высказалась дипломат.

Ранее сообщалось, что в ФРГ намерены национализировать часть газопровода "Северный поток-2", которая пролегает по территории страны. Заменить российский газ сжиженным природным газом Германии будет непросто, так как запас СПГ в мире ограничен.