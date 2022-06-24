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Юрист поддержал идею сажать в тюрьму за пропаганду наркотиков в Сети

Общество

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв оценил заявление первого замначальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилла Смурова о планах ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете.

Юрист поддержал идею сажать в тюрьму за пропаганду наркотиков в Сети

Юрист отметил, что лица, которые рекламируют наркотики, в большинстве своём относятся к молодёжной субкультуре. Сейчас пропаганду запрещённых веществ можно найти не только в текстах песен, на одежде или в виде татуировок.

По словам Соловьёва, привлечение кумиров молодёжи к административной ответственности за пропаганду наркотиков только увеличивает их популярность. Для них не составляет труда выплатить штраф, при этом взамен они получают пиар.

"В результате профилактическое и общественное значение наказания начисто нивелируется", — заявил юрист в беседе с RT.

Если в России будет введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, то количество такой рекламы существенно сократится, убеждён Соловьёв. Он считает важным не забыть сделать исключение для специалистов, занимающихся наукой, фармацевтикой и здравоохранением.

Ранее российского рэпера Алишера Моргенштерна* оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду запрещённых веществ.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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