Умер автор текстов песен к мультфильму "Остров сокровищ" Аркадий Гарцман

Советский и украинский поэт Аркадий Гарцман, который написал тексты песен к мультфильму "Остров сокровищ", скончался в возрасте 75 лет, сообщила в соцсетях его дочь Виктория Аронова.

"У меня был самый лучший папа на свете и для меня самый лучший мужчина на свете. Он и сейчас там, но уже в другом месте — с Господом на Небесах. Это только успокаивает. Но я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе. Так что до встречи, любимый!", — написала она…

Песни Гарцмана исполняли Алла Пугачёва, София Ротару, Николай Караченцов и Верка Сердючка. Поэт снялся в таких фильмах, как "Ликвидация", "Утёсов" и "Возвращение Мухтара".