В начале июля в Ростовской области ожидается массовое нашествие саранчи

Как сообщили в Россельхозцентре Ростовской области, на 455 гектарах полей региона была обнаружена мароккская саранча.

Как объяснил ростовский фермер Игорь Брайко в беседе с rostovgazeta.ru, к июлю личинки этого насекомого вырастут и начнут активно распространяться по округе, несмотря на проведённую сейчас обработку. Фермер подчеркнул, что против личинок обработка не слишком помогает, потому что они пока живут не стадом, а разрозненно.

Брайко объяснил, что больше всего мароккская саранча вредит подсолнечнику, овощам и плодовым деревьям.

"В советское время саранчу регулярно обрабатывали, потом на какое-то время о ней забыли. Думаю, этим летом она даст о себе знать, и у нас случится нашествие. Не такое масштабное, чтобы закрыть небо стрекочущей тучей, но в пределах области посевы и прибыль от нее, по-моему, пострадают", — добавил фермер.