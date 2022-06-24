Прощание с Шатуновым пройдёт 26 июня на Троекуровском кладбище

Прощание с певцом, солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым пройдёт 26 июня.
"В воскресенье, с 10 до 15 часов", — сообщил представитель исполнителя РИА Новости.
Похороны пройдут в закрытом режиме, проститься с певцом можно будет в прощальном зале Троекуровского кладбища.
Ранее сообщалось, что Шатунов умер от обширного инфаркта на фоне острой сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет.
Перед трагедией певец отдыхал с друзьями попивая пиво и закусывая раками. Утром компания собиралась на рыбалку.
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