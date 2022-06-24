Little Big выпустила клип о милитаризме: маленькая отмена большого поколения

Группа Little Big во главе с солистом Ильёй Прусикиным выпустила клип на военную тематику со смыслами, который каждый считал по своему.

В клипе большие босы играют в шахматы солдатами, стряхивают пепел в пепельницу, которая оказывается разбомбленным городом. Людей с закрытыми ртами сторожат вооружённые люди. Из Белого дома нажимают ядерную кнопку и мир "обнуляется".

Сам Прусикин играет в клипе под названием Generation cancellation что называется "в чём мать родила", прикрываясь гитарой. Клип был опубликован ночью 24 июня и уже набрал около 200 тысяч просмотров.

Зрители оставляют под роликом, насыщенном выразительными образами, восторженные отзывы.

"Давно не было ничего свежего и вот, наконец, особая песня с клипом который имеет смысл. Что тут ещё сказать, молодцы Little Big"; "Вот они, старые Little Big — смелые, креативные и интересные"; "Уже четвёртый раз пересматриваю. Это просто невероятно, как в две минуты можно уместить столько смысла. Для меня в настоящий момент это ваше лучшее произведение. Браво и огромное спасибо, что сделали это!" — пишут интернет-пользователи.

Ранее Прусикин из Little Big ответил на нападки экс-мэра Иркутска.