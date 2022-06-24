На Ставрополье летом стали чаще пропадать люди

С наступлением лета стали всё чаще фиксироваться случаи пропажи людей в Ставропольском крае. Летнюю статистику пока подвести невозможно, но даже за 5 месяцев прошедших зимы и весны известно немало случае о пропаже местных жителей.

За 5 месяцев 2022 года в органы внутренних дел Ставропольского края поступило 740 сообщений о безвестном исчезновении людей, из них 143 несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю корреспонденту издания newstracker.ru.

Нередко к поискам пропавших привлекаются волонтёры, представителями которых являются члены добровольческого поискового отряда "ЛизаАлерт", к которому могут присоединиться все желающие

Специалисты предупреждают, что в наступлением лета всё больше людей едут отдыхать на природу, за город, на дачи, к воде, и теряются в незнакомом месте. В особую группу риска здесь входят дети и старики, имеющие проблемы с памятью.

Эксперты напомнили, что при пропаже близкого человека нужно первым делом обратиться в полицию, максимально подробно описав пропавшего: внешность, род занятий, одежду, обстоятельства исчезновения. Волонтёры настоятельно рекомендуют не выжидать три дня с момента пропажи родственника, друга или знакомого, а обращаться за помощью как можно раньше.

"По горячим следам искать намного легче: человек мог далеко не уйти, не забрести, не угодить в критическую ситуацию, из которой он не сможет выбраться. Основная причина поисков, закончившихся плохо — это позднее обращение родных и близких. Иногда это не часы, а даже дни. Роль играет и то, где пропал человек: самые опасные места — это, прежде всего, вода, но опасными являются и лес, и горы. Рекомендуем каждый раз перед выходом ребенка в школу или на прогулку без родителей фотографировать его, чтобы всегда была максимально свежая фотография", — рассказала поисковик "ЛизыАлерт" Виктория Гладских.