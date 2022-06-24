В День памяти и скорби в Корочанском районе Белгородской области перезахоронили останки 25 советских воинов. Об этом пишет bel.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Издание отмечает, что участники мероприятия возложили цветы к братской могиле, а затем почтили память погибших солдат минутой молчания.
Все бойцы скончались от различных травм в годы Великой Отечественной войны.
По данным правительства Белгородской области, одним из них оказался лейтенант Дмитрий Шапкин, который родился в 1915 году в Марийской АССР. Поисковики из клуба "Святая Русь" обнаружили его останки в селе Алексеевка Корочанского района, а останки других воинов — в Александровке Новослободского сельского поселения.
Ранее сообщалось, что волонтёры, занимающиеся поиском погибших в Великой Отечественной войне, нашли останки красноармейца Алексея Трифонова из Оренбургской области.
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