В Белгородской области перезахоронили останки 25 советских воинов

В День памяти и скорби в Корочанском районе Белгородской области перезахоронили останки 25 советских воинов. Об этом пишет bel.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Издание отмечает, что участники мероприятия возложили цветы к братской могиле, а затем почтили память погибших солдат минутой молчания.

Все бойцы скончались от различных травм в годы Великой Отечественной войны.

По данным правительства Белгородской области, одним из них оказался лейтенант Дмитрий Шапкин, который родился в 1915 году в Марийской АССР. Поисковики из клуба "Святая Русь" обнаружили его останки в селе Алексеевка Корочанского района, а останки других воинов — в Александровке Новослободского сельского поселения.

Ранее сообщалось, что волонтёры, занимающиеся поиском погибших в Великой Отечественной войне, нашли останки красноармейца Алексея Трифонова из Оренбургской области.