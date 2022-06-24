Попадавшая 35 раз в полицию челнинка взыскала с МВД 30 тысяч рублей

Суд обязал МВД выплатить женщине из Набережных Челнов 30 тысяч рублей. Таким образом ей компенсировали "неевропейские" условия в изоляторе.

Челнинка явно не отличалась большим уважение к закону: с 2016 по 2021 годы она попадала в изолятор 35 раз за различные преступления. По её мнению, содержание за решёткой не соответствовало требованиям Европейского стандарта, что причинило ей моральные страдания.

Суд изучил доводы пострадавшей и постановил, что нарушения были на самом деле. Издание inkazan.ru сообщает, что требования решено удовлетворить частично, но федеральное Министерство внутренних дел всё же оштрафовано в пользу жительницы Набережных Челнов на 30 тысяч рублей.