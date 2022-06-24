22 июня 2022 года артисты Центрального академического театра Российской Армии выступили на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации с концертом, посвященным Дню памяти и скорби.
Перед началом концерта присутствующие почтили память защитников Отечества минутой молчания. Ведущими в этот вечер стали заслуженная артистка России Алиса Богарт и Тимур Еремеев.
Под открытым небом звучали не только знакомые песни военных лет, но и композиции современных авторов в исполнении концертной бригады Театра Российской Армии, которую представили:
Публика тепло приветствовала всех участников концерта и долго не отпускала артистов со сцены, возле памятника "Матерям победителей" у Главного храма ВС РФ.
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