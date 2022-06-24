ЦАТРА выступил у памятника "Матерям победителей"

22 июня 2022 года артисты Центрального академического театра Российской Армии выступили на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации с концертом, посвященным Дню памяти и скорби.

Перед началом концерта присутствующие почтили память защитников Отечества минутой молчания. Ведущими в этот вечер стали заслуженная артистка России Алиса Богарт и Тимур Еремеев.

Под открытым небом звучали не только знакомые песни военных лет, но и композиции современных авторов в исполнении концертной бригады Театра Российской Армии, которую представили:

заслуженный артист России Александр Топчий,

заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания Антон Морозов,

Дмитрий Оболонков,

Мария Швыдко,

катерина Шарыкина,

Валерия Мисанова,

Илья Баранов,

Алена Фалалеева,

Илья Артамонов,

Дмитрий Карпеев,

Елизавета Мазалова,

Денис Кутузов.

Публика тепло приветствовала всех участников концерта и долго не отпускала артистов со сцены, возле памятника "Матерям победителей" у Главного храма ВС РФ.