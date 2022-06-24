Роспотребнадзор: в Пермском крае только один водоём пригоден для купания

Роспотребнадзор обеспокоен ситуацией с местами для купания в Пермском крае. Из 15 объектов санитарно-эпидемиологическим нормам соответствует только один водоём, а купание в запрещённых местах чревато заражением паразитами.

"Санитарно-эпидемиологическим заключением обладает только один объект — Сылва в поселке Новые Ляды", — приводит слова федеральной службы properm. ru.

Отмечается, что в период с 11 мая по 20 июня специалисты исследовали 44 пробы воды водоёмов, из которых микробиологическим показателям не соответствовали 14 проб.

В свою очередь, Роспотребнадзор направил письма местным властям о ситуации с местами для купания с просьбой предпринять меры по устранению сложившихся проблем.