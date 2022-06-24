Роспотребнадзор обеспокоен ситуацией с местами для купания в Пермском крае. Из 15 объектов санитарно-эпидемиологическим нормам соответствует только один водоём, а купание в запрещённых местах чревато заражением паразитами.
"Санитарно-эпидемиологическим заключением обладает только один объект — Сылва в поселке Новые Ляды", — приводит слова федеральной службы properm. ru.
Отмечается, что в период с 11 мая по 20 июня специалисты исследовали 44 пробы воды водоёмов, из которых микробиологическим показателям не соответствовали 14 проб.
В свою очередь, Роспотребнадзор направил письма местным властям о ситуации с местами для купания с просьбой предпринять меры по устранению сложившихся проблем.
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