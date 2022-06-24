В День молодёжи жители Владивостока смогут встретиться с космонавтом Борисенко

День молодёжи во Владивостоке будет отмечен с федеральным размахом. На встречу с горожанами приедет Герой России космонавт Андрей Борисенко.

Владивосток оказался одним из десяти городов, которые выбрало Федеральное агентство РФ по делам молодёжи. Намеченные в городе крупные мероприятия пройдут при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительства Приморского края и муниципальной администрации.

На встречу с космонавтом горожан ждут в 12-30 на Набережной Цесаревича, сразу после того, как окончится торжественное открытие Дня молодёжи, сообщает портал zr.media. Организаторы космического лектория предупреждают, что участникам необходимо заранее зарегистрироваться.

Борисенко за время своих двух космических проектов провёл на орбите 337 суток 8 часов 56 минут. Помимо звания Героя он награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя американскими медалями НАСА.