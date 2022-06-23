Новосибирец продаёт автограф Байдена за 95 тысяч рублей

Житель Новосибирска занимается продажей небанальных ценностей — автографов американского президента Джо Байдена.

Как сообщает atas.info, цена лота внушительная — один автограф Байдена обойдётся покупателю в 95 тысяч рублей. Росчерк президента США можно приобрести и в наборе, за который новосибирец хочет 190 тысяч рублей.

Продавец уверяет, что предлагаемые им автографы подлинные, в любом случае это всегда может подтвердить экспертиза.

По словам мужчины, сейчас подпись американского президента идёт ещё по сходной цене, дальше, по его мнению, она будет становиться только дороже. Уточняется, что до выставления на продажу автографы Байдена хранились в частном музее.

Это уже не первый лот подобного плана у предприимчивого новосибирца. В прошлом году он пытался продать автограф российского лидера Владимира Путина, за который хотел получить 900 тысяч рублей. Однако желающих купить его так и не нашлось.