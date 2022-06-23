В Москве возложили цветы к мемориалу "Матерям победителей" в честь дня вдов

Вдовы погибших защитников Отечества из разных регионов России возложили венок и цветы к мемориалу "Матерям победителей" Главного храма Вооружённых сил РФ. Мероприятие было приурочено к Международному дню вдов, который отмечается 23 июня.

Для ветеранов боевых действий, представителей общественности и вдов была проведена экскурсия по Главному храму Вооруженных сил РФ и музейному комплексу "Дорога памяти".

"Каждый из нас знает, какой ценой нашей стране достается защита будущего наших детей без фашизма. Россия никогда не начинает войны, но так исторически получается, что именно ей приходится войны заканчивать. Государство помнит о своих верных сынах, сложивших головы за наше Отечество и наше будущее", — сказал председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

По словам заместителя Председателя Общероссийского движения "Сильная Россия", героя РФ Александра Головашкина, сейчас такое время, когда важное значение имеет единство и взаимная поддержка.