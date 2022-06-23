В Башкирии вспышка мышиной оспы: уничтожены уже 29 тысяч грызунов

В Чишминском районе Башкирии 62-летний и. о. главы научного предприятия АНО "НПО "Микроген" "Питомник лабораторных животных" допустил вспышку "мышиной оспы".

Пресс-служба прокуратуры РБ сообщает, что мужчина в 2018 г. купил у различных компаний и частных лиц лабораторных мышей, которые не имели ветеринарных свидетельств.

Без соответствующего осмотра и без карантина более одной тысячи мышей были подселены к другим грызунам, пишет mkset.ru.

"В результате у всего поголовья развилась "мышиная оспа", в целях предотвращения распространения заболевания мышей в количестве почти 29 тыс. единиц пришлось усыпить", — сообщили в ведомстве.

Ущерб составляет 4,7 млн рублей. Суд признал 62-летнего мужчину виновным по пункту "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") и приговорил к пяти годам лишения свободы условно. Помимо этого, руководителю предприятия предстоит возместить ущерб.

Сам мужчина свою вину не признал.