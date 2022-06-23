В Госдуме одобрили идею Минфина повысить маткапитал на фоне подорожания товаров

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Pravda.Ru положительно оценила предложение Минтруда РФ в 2023 году увеличить материнский капитал на первенца до 616,3 тысячи рублей.

"По поручению нашего президента материнский семейный капитал уже повысили по результатам уровня инфляции прошлого года. Выплату вновь увеличат. Она растёт в соответствии с подорожанием товаров и услуг", — объяснила депутат.

Вместе с этим парламентарий отметила, что повышение маткапитала улучшит показатели рождаемости в нашей стране.

Ранее в РБК сообщили, что в проекте бюджета ПФР России Минтруд допустил в 2024 году увеличение выплаты на первого ребёнка до 653,9 тысячи рублей, в 2025 году — 680,1 тысячи рублей. В 2022 году этот показатель составляет 524,5 тысячи рублей, напомнили журналисты издания.