Суд приговорил риэлтора к семи годам колонии за мошенничество

Волжский городской суд приговорил риэлтора к семи годам лишения свободы за мошенничество.

Отмечается, что женщина обманула 17 клиентов в общей сложности на 13 миллионов рублей.

По информации прокуратуры, она с 2011 года по 2017 год вводила людей в заблуждение, предлагая передать ей на время деньги от продажи квартир.

"Затем она заявляла клиентам, что ей от них требуются дополнительные средства на покупку нового жилья якобы на выгодных условиях, но часть средств она сразу вернуть не может. По этой причине она просила их оформить кредиты на покупку квартир под залог недвижимости, которые обещала погашать сама", — приводит слова областной прокуратуры novostivolgograda. ru.

Через какое-то время люди оставались без денег и квартиры, потому как банк забирал её за долги по кредиту.

Женщина не признала свою вину, её взяли под стражу в зале суда.