Башкирская исправительная колония №7 разместила тендер на закупку водного аттракциона "банан". Максимальная цена — 132,9 тысяч рублей.
Согласно заявленному тендеру, размещённому на электронной площадке для госзакупок, колонии в городе Мелеуз республики Башкортостан требуется шестиместный водный банан с двумя насосами и чехлом.
Ксения Собчак заметила не менее интригующий тендер за закупку корма для скота в одно из подразделений ФСИН.
"ФКУ Лечебно-исправительное учреждение №2 УФСИН России по Омской области закупает комбикорм для свиней", — гласит заявка.
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