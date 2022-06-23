Колония в Башкирии объявила тендер на покупку "водного банана" для катания

Башкирская исправительная колония №7 разместила тендер на закупку водного аттракциона "банан". Максимальная цена — 132,9 тысяч рублей.

Согласно заявленному тендеру, размещённому на электронной площадке для госзакупок, колонии в городе Мелеуз республики Башкортостан требуется шестиместный водный банан с двумя насосами и чехлом.

Ксения Собчак заметила не менее интригующий тендер за закупку корма для скота в одно из подразделений ФСИН.

"ФКУ Лечебно-исправительное учреждение №2 УФСИН России по Омской области закупает комбикорм для свиней", — гласит заявка.