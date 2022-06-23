Перед смертью Шатунов отдыхал с друзьями, пил пиво и закусывал раками

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов перед смертью отдыхал с друзьями попивая пиво и закусывая раками. Утром компания собиралась на рыбалку.
По их словам, после этого ему стало плохо. Он стал жаловаться на боли в сердце.
Отмечается, что таблеток в доме не обнаружили и друзья сами повезли Шатунова в ближайшую поликлинику на машине.
"Там солиста "Ласкового мая" пытались привести в чувства, но потом решили вызвать скорую, чтобы доставить его в реанимацию. Ближайшая находилась в Домодедовской больнице. В карете скорой у Шатунова остановилось сердце, но его запустили вновь. Певца успели довезти до клиники, где он и скончался", — сообщили его друзья.
Ранее сообщалось, что Шатунов умер в возрасте 48 лет, у него была диагностирована острая сердечная недостаточность.
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