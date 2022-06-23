Невзоров* о предательстве Шнурова: "Не мочусь на могилы друзей"

Александр Невзоров* отреагировал на язвительную песню Сергея Шнурова, в которой лидер "Лениграда" называет его "не Зорро". Журналиста и музыканта ещё недавно связывала дружба.

Журналист, которого в России разыскивают за дискредитацию Вооружённых сил РФ, рассказал, что послушал творение Шнурова, в котором высмеивается его желание стать гражданином Украины.

Невзоров уверен, что солисту группы "Ленинград" заплатили за то, чтобы он сочинил против него оскорбительную песню.

"Это, конечно, орден. Как же они боятся маленького "Наповала", крошечных "Невзоровские сред", что идут на такие бешеные траты. (Серёжа — дорогое удовольствие)", — написал опальный представитель СМИ.

Невзоров отказался как-либо комментировать поведение человека, которого считал своим другом.

"Непосредственно о нём ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей", — заявил журналист, уехавший из России после начала спецоперации на Украине.

Ранее Шнуров выпустил клип, в котором заявляет, что Невзорову не удастся уйти от позора.

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