Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало календарь выходных на 2023 год. Согласно ему, на Новый год россияне будут отдыхать девять дней — с 31 декабря по 8 января.
Также будет четыре выходных в феврале, а в мае после трёхдневных выходных — четыре рабочих дня и снова четырёхдневные выходные.
Кроме того, три дня выходных ждёт россиян в ноябре.
Ранее сообщалось, что большинство жителей России, кому посчастливится побывать в отпуске этим летом, предпочтут приобретать патриотический загар на курортах нашей необъятной Родины или на собственных дачах.
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