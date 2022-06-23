Стилист Скороходова: этим летом в моде зонты-трости как из 17 века и яркий принт

Синоптики сулят россиянам дождливое лето. По словам стилиста и дизайнер Анны Скороходовой, на волне моды не только практичные зонты, которые укроют от непогоды, но и ажурные, как те, что носили дамы в 19 веке.

Кроме прочего, по словам стилиста, зонт этим летом на пике популярности вне зависимости от его назначения.

"На пике популярности, если говорить о самых трендовых палитрах, остаётся зонт-трость. Он выглядит очень элегантно, даже отчасти немножко так, как будто из XVII века. Такой зонт подходит под плащи, объёмные верхние жакеты с объёмными рукавами, то есть под элегантные классические образы с изюминкой", — пояснила дизайнер в беседе с Радио 1.

Если же вас не прельщает "дворцовая мода", то в тренде этого лета яркие принты, которые дополнят образ:

клетка,

горошек,

линии.

Правда, с принтами можно испортить образ, поэтому, выбирая яркий зонт, основной стиль одежды желательно выдержать в спокойных тонах.

"Важно понимать, с чем мы их будет сочетать. Чтобы принт на одежде не перебивал принт на зонте. В этом сочетании важно выбрать что-то главное", — резюмировала стилист.