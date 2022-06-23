Биолог Ячменникова об опасности бешенства: увидели лису в городе — отойдите

Дикие лисы стали всё чаще появляться на городских улицах, что, несомненно, вызывает интерес у взрослых и детей. Однако пушистое и красивое животное в случае укуса может довести человека до больничной койки, а то и летального исхода, пояснила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анна Ячменникова.

По словам биолога, дикие животные выходят "в люди", потому что могут найти себе пропитание, например, в городских мусорных баках.

"Люди оставляют мусор и пищевые отходы, не всегда следят за своевременной утилизацией. Это, кстати, привлекает не только лис, но и ворон, бродячих собак и кошек", — цитируют биолога "Вести Подмосковья".

Однако, если к кошкам и собакам горожане привыкли, лиса вызывает интерес и некоторые хотят покормить или погладить животное, чего делать категорически нельзя. Так как зверь может болеть бешенством, которое для человека смертельно.

"При встрече с лисой не надо пытаться кормить и трогать её. Лиса любопытная, она обычно реагирует на протянутую руку и подходит. Но вы не знаете, чем животное болеет. Лучше избежать любого контакта и отойти подальше", — резюмировала Ячменникова.