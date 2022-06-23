Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Захваченные "Отважными" ополченцы ВСУ сидели двое суток без еды до пленения
Аналитики: уход иностранных компаний не способен оголить рыбные прилавки в РФ
Посол Мельник извинился перед Шольцем и взял "ливерную колбасу" обратно
Минобороны Латвии: стоит запастись водой и продуктами на случай военной агрессии
Украинский депутат Гончаренко: после победы над Россией мы освободим Кавказ
Эксперты: в Приморье действует большое количество ОПГ в сфере автострахования
Экономист Стиглиц: Запад может проиграть "холодную войну" КНР и России
Политолог Мезюхо: Киев дорого заплатит за удар по платформам "Черноморнефтегаза"
Пушков: Польша покупает газ из РФ через Германию, вопреки своей позиции

Биолог Ячменникова об опасности бешенства: увидели лису в городе — отойдите

Общество

Дикие лисы стали всё чаще появляться на городских улицах, что, несомненно, вызывает интерес у взрослых и детей. Однако пушистое и красивое животное в случае укуса может довести человека до больничной койки, а то и летального исхода, пояснила кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Анна Ячменникова.

Биолог Ячменникова об опасности бешенства: увидели лису в городе — отойдите

По словам биолога, дикие животные выходят "в люди", потому что могут найти себе пропитание, например, в городских мусорных баках.

"Люди оставляют мусор и пищевые отходы, не всегда следят за своевременной утилизацией. Это, кстати, привлекает не только лис, но и ворон, бродячих собак и кошек", — цитируют биолога "Вести Подмосковья".

Однако, если к кошкам и собакам горожане привыкли, лиса вызывает интерес и некоторые хотят покормить или погладить животное, чего делать категорически нельзя. Так как зверь может болеть бешенством, которое для человека смертельно.

"При встрече с лисой не надо пытаться кормить и трогать её. Лиса любопытная, она обычно реагирует на протянутую руку и подходит. Но вы не знаете, чем животное болеет. Лучше избежать любого контакта и отойти подальше", — резюмировала Ячменникова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова Любовь Степушова Россия даст воду, Америка набьёт элите кошелёк. Выбор за народом Казахстана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Здоровье и профилактика
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Последние материалы
Эксперты: в Приморье действует большое количество ОПГ в сфере автострахования
Экономист Стиглиц: Запад может проиграть "холодную войну" КНР и России
В американском штате полиция скупает у населения оружие "для Украины"
Политолог Мезюхо: Киев дорого заплатит за удар по платформам "Черноморнефтегаза"
Пушков: Польша покупает газ из РФ через Германию, вопреки своей позиции
На дверь указали, но не выпускают: США не разрешают РФ забрать своих дипломатов
Николай Стариков: Одесская область очень просит её освободить
Судзуки: РФ вынудили начать спецоперацию на Украине. Путин думал хладнокровно
Переданные для ВСУ французские САУ Caesar уже разбирают на "Уралвагонзаводе"
ВСУ ударили по элеватору в Рубежном: горит 30 тысяч тонн зерна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников