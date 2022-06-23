В Перми отказались снимать Z-баннер, несмотря на предписания властей

Руководство Дома офицеров в Перми воспротивилось требованию властей снять с фасада здания баннер с буквой Z.

Z-баннер останется висеть на здании Дома офицеров. Об этом заявил руководитель учреждения полковник Юрий Баранов.

"Все вопросы решены, баннер остаётся на месте", — цитирует слова Юрия Баранова издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что местная инспекция по охране объектов культурного наследия предписала главе Дома офицеров Пермского гарнизона плакат с буквой Z, символизирующей спецоперацию на Украине.

Сотрудники инспекции обосновали своё решение тем, что здание является памятником культурного наследия регионального значения, и размещение каких-либо вывесок на фасаде не разрешается.

Ранее в Новоржеве Псковской области детям не разрешили украсить символами "Z" и "V" окна Дома культуры. В районной администрации латинские буквы назвали "неоднозначными.

Ранее сообщалось, что столичная типография "Принтаника" отказалась изготовить футболки с принтом в виде буквы Z. Типографией заинтересовалась прокуратура.