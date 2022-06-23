Руководство Дома офицеров в Перми воспротивилось требованию властей снять с фасада здания баннер с буквой Z.
Z-баннер останется висеть на здании Дома офицеров. Об этом заявил руководитель учреждения полковник Юрий Баранов.
"Все вопросы решены, баннер остаётся на месте", — цитирует слова Юрия Баранова издание "Подъём".
Ранее сообщалось, что местная инспекция по охране объектов культурного наследия предписала главе Дома офицеров Пермского гарнизона плакат с буквой Z, символизирующей спецоперацию на Украине.
Сотрудники инспекции обосновали своё решение тем, что здание является памятником культурного наследия регионального значения, и размещение каких-либо вывесок на фасаде не разрешается.
Ранее в Новоржеве Псковской области детям не разрешили украсить символами "Z" и "V" окна Дома культуры. В районной администрации латинские буквы назвали "неоднозначными.
Ранее сообщалось, что столичная типография "Принтаника" отказалась изготовить футболки с принтом в виде буквы Z. Типографией заинтересовалась прокуратура.
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