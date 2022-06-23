Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Telegram признал, что передаёт голосовые сообщения третьим лицам
В РСА признали, что рост цен на автозапчасти скажется на тарифе ОСАГО
Садальский высмеял сравнение Баскова с Кобзоном: "Как свинка в апельсинках"
Мария Захарова об ухаживаниях Пьера Нарцисса: "Показалось это нескромным"
Блогер Авакян заявил, что на Галкина возбудили дело за экстремизм
Шурыгин о захвате острова Змеиный: у ВСУ нет шансов
Блогер BadComedian подтвердил, что помогает деньгами украинцам: "Уж простите"
Пленный из ВСУ: "Я познакомился с группой "О", когда они уничтожили нас"
Силы НМ ДНР ликвидировали украинского снайпера по кличке "Курочка"

В Перми отказались снимать Z-баннер, несмотря на предписания властей

Общество

Руководство Дома офицеров в Перми воспротивилось требованию властей снять с фасада здания баннер с буквой Z.

В Перми отказались снимать Z-баннер, несмотря на предписания властей

Z-баннер останется висеть на здании Дома офицеров. Об этом заявил руководитель учреждения полковник Юрий Баранов.

"Все вопросы решены, баннер остаётся на месте", — цитирует слова Юрия Баранова издание "Подъём".

Ранее сообщалось, что местная инспекция по охране объектов культурного наследия предписала главе Дома офицеров Пермского гарнизона плакат с буквой Z, символизирующей спецоперацию на Украине.

Сотрудники инспекции обосновали своё решение тем, что здание является памятником культурного наследия регионального значения, и размещение каких-либо вывесок на фасаде не разрешается.

Ранее в Новоржеве Псковской области детям не разрешили украсить символами "Z" и "V" окна Дома культуры. В районной администрации латинские буквы назвали "неоднозначными.

Ранее сообщалось, что столичная типография "Принтаника" отказалась изготовить футболки с принтом в виде буквы Z. Типографией заинтересовалась прокуратура.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова Любовь Степушова Россия даст воду, Америка набьёт элите кошелёк. Выбор за народом Казахстана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Здоровье и профилактика
"Климактерический горбик" отношения к возрасту не имеет
Последние материалы
В РСА признали, что рост цен на автозапчасти скажется на тарифе ОСАГО
Садальский высмеял сравнение Баскова с Кобзоном: "Как свинка в апельсинках"
Мария Захарова об ухаживаниях Пьера Нарцисса: "Показалось это нескромным"
Блогер Авакян заявил, что на Галкина возбудили дело за экстремизм
Шурыгин о захвате острова Змеиный: у ВСУ нет шансов
Блогер BadComedian подтвердил, что помогает деньгами украинцам: "Уж простите"
Пленный из ВСУ: "Я познакомился с группой "О", когда они уничтожили нас"
Силы НМ ДНР ликвидировали украинского снайпера по кличке "Курочка"
На вооружение ВС Украины поступили британские бронемашины HUSKY TSV
Как лечить сухой и влажный кашель у ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников