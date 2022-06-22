Станислав Садальский прокомментировал заявление Тины Канделаки, которая назвала Николая Баскова ведущим голосом большой империи.
Садальскому комплименты Канделаки в адрес Баскова показались сомнительными.
"Большой знаток (как свинка в апельсинках) в оперном пении Тина Канделаки сравнила Николая Баскова с Иосифом Кобзоном. Она отметила, что Коленька становится ведущим голосом большой империи. Ну если Медведев был Президентом РФ, то Pourquoi Pas? — "Почему бы нет?"" — поделился своим мнением звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
Ранее Станислав Садальский рассказал о том времени, когда Николай Басков вполне лояльно относился к Украине и дружил с Андреем Данилко (Веркой Сердючкой).
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