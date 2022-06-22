Садальский высмеял сравнение Баскова с Кобзоном: "Как свинка в апельсинках"

Станислав Садальский прокомментировал заявление Тины Канделаки, которая назвала Николая Баскова ведущим голосом большой империи.

Садальскому комплименты Канделаки в адрес Баскова показались сомнительными.

"Большой знаток (как свинка в апельсинках) в оперном пении Тина Канделаки сравнила Николая Баскова с Иосифом Кобзоном. Она отметила, что Коленька становится ведущим голосом большой империи. Ну если Медведев был Президентом РФ, то Pourquoi Pas? — "Почему бы нет?"" — поделился своим мнением звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Ранее Станислав Садальский рассказал о том времени, когда Николай Басков вполне лояльно относился к Украине и дружил с Андреем Данилко (Веркой Сердючкой).